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H Grubu'nda Polonya'yı 3-0 mağlup etti

H Grubu mücadelesinde , Polonya'yı 3-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Polonya ise iki maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası H Grubunda Kolombiya Polonyayı 3-0 mağlup etti

'da devam eden 2018 'nın H Grubu mücadelesinde , Polonya'yı 3-0 yendi.

40. dakikada Rodriguez'in sağ kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Mina, topu ağlara göndererek Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi.

70. dakikada Quintero'nun pasında ceza alanına giren Falcao, sağ ayağının dışıyla yerden yaptığı vuruşla golü bularak durumu 2-0'a getirdi.

75. dakikada Rodriguez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Cuadrado, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kolombiya, bu galibiyetle puanını 3 yaptı. Grupta iki maç sonunda puan elde edemeyen Polonya'nın ise üst tura çıkma şansı kalmadı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:02
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