L'Equipe'in iddiasına göre Beşiktaş, Fransız ekibi Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ bek Mathieu Debuchy'e transfer teklifi götürdü. Fransız futbolcunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve Avrupa Ligi'nde oynamak için Türkiye'yi seçebileceği kaydedildi.

2014 yılında 15 milyon Euro'ya Arsenal'e transfer olan Debuchy, kariyer zirvesini Arsenal'de yaparken Lille, Newcastle, Bordeaux gibi takımların da formasını giydi.

27 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne takımında 15 lig maçına çıkarken 4 gol kaydetti.