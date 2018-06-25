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lar'dan olay iddiası!

Sağ bek bölgesi için arayışlarını hızla sürdüren 'a 'dan flaş bir iddia geldi.

Fransızlardan olay Beşiktaş iddiası!

L'Equipe'in iddiasına göre , ekibi Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ bek Mathieu Debuchy'e teklifi götürdü. Fransız futbolcunun da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ve Avrupa Ligi'nde oynamak için 'yi seçebileceği kaydedildi.

2014 yılında 15 milyon Euro'ya 'e transfer olan Debuchy, kariyer zirvesini Arsenal'de yaparken Lille, Newcastle, Bordeaux gibi takımların da formasını giydi.

27 kez 'nda oynayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne takımında 15 lig maçına çıkarken 4 gol kaydetti.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 10:54
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