Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu son maçında İran ile Portekiz 1-1 berabere kaldı.

Gruptaki ikinci beraberliğini alan Portekiz puanını 5'e yükseltti. Atılan gol sayısında aynı puandaki İspanya'nın gerisinde kalan Portekiz grubu 2. sırada tamamladı. Puanını 4'e yükselten ve 3. sırada kalan İran ise şampiyonaya veda etti.

3. dakikada Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ronaldo dar açıya rağmen sert vurdu, kaleci Beiranvand iki hamlede topu kontrol etti.

45. dakikada Portekiz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Quaresma, Andre Silva ile duvar pası yaptı. Quaresma ceza sahasına girmeden sağ ayağının dışıyla müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.







50. dakikada Ronaldo penaltı kaçırdı. Ronaldo rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Enrique Cacares, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için Ronaldo topun başını geçti. Kaleci Beiranvand, Ronaldo'nun kullandığı penaltıyı soluna yatarak kurtarmayı başardı.

72. dakikada İran beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topu Sardar, Ghoddos'un önüne indirdi. Ghoddos ceza sahası içinde açısını düzeltip şutunu attı, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Sardar'ın ceza sahasında kafa ile indirdiği top Cedric'in eline çarptı. Hakem, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Ansarifard topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+4. dakikada İran 2. golüne çok yaklaştı. Orta sahadan atılan top, savunmadan sekti ve Portekiz ceza sahası içinde Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.





2'DE 2​

​İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 2 maçı da Portekiz kazandı. Avrupa temsilcisi, galip geldiği iki maçta rakibine gol şansı vermedi. Portekiz, İran filelerini ise 5 kez havalandırdı.

İLK MAÇ GÜNEY AMERİKA'DA

Avrupa ve Asya temsilcileri, ilk maçlarını Güney Amerika'da oynadı. İki ekip, Brezilya Kurtuluş Kupası'nda 14 Haziran 1972'de karşı karşıya geldi. Mücadele Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Rekabette ikinci ve son karşılaşma ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı Portekiz, 63. dakikada Deco ve 80. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

PORTEKİZ 29. KEZ

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, turnuva tarihinde bugüne kadar 28 maça çıktı. Portekiz, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 28 maçta 47 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.