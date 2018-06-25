Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan. Geçen sezon Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun çoğunu kadro dışı kalarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu'nun gelişini fırsat olarak görüyor. Birçok talibi olan Ozan, şimdilik bunlara yanıt vermezken, Cocu'nun kararını bekliyor.
Ozan Tufan için son fırsat
Geçen sezon gönderilme aşamasına gelen Ozan Tufan, hazırlık kampında kendisini Cocu’ya ispat etmeye çalışacak
Etiketler: Ozan Tufan , Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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