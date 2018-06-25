Ozan Tufan için son fırsat

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan. Geçen sezon Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun çoğunu kadro dışı kalarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu'nun gelişini fırsat olarak görüyor. Birçok talibi olan Ozan, şimdilik bunlara yanıt vermezken, Cocu'nun kararını bekliyor.