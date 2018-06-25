;
Yol Durumu
  1. Futbolcular yandı

için son fırsat

Geçen sezon gönderilme aşamasına gelen , hazırlık kampında kendisini Cocu’ya ispat etmeye çalışacak

Ozan Tufan için son fırsat
Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan. Geçen sezon Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun çoğunu kadro dışı kalarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu'nun gelişini fırsat olarak görüyor. Birçok talibi olan Ozan, şimdilik bunlara yanıt vermezken, Cocu'nun kararını bekliyor.
Etiketler: , ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ