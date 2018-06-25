Futbolcular yandı

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesi ile yepyeni bir döneme giren Fenerbahçe, ilk iş olarak Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getirmiş, ardından da teknik direktör Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Cocu'nun sistemi hakkında çok şey yazılıp çizilirken takımı nasıl çalıştığı sorusu havcada kalmıştı. Cocu'nun PSV'yi çalıştığırdığı dönemde futsolcuları askeri kampa götürdüğü günkü görüntüler ortaya çıktı. Görünen o ki Fenerli futbolcuları hazırlık kampında zor günler bekliyor.
Cocu'nun sistemi hakkında çok şey yazılıp çizilirken takımı nasıl çalıştığı sorusu havcada kalmıştı. Cocu'nun PSV'yi çalıştığırdığı dönemde futsolcuları askeri kampa götürdüğü günkü görüntüler ortaya çıktı. Görünen o ki Fenerli futbolcuları hazırlık kampında zor günler bekliyor.
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