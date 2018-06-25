;
Yol Durumu
  1. Maicon’a 2.5 milyon Euro

Futbolcular yandı

Phillip Cocu’nun ’li futbolculara ta yaptırdığı çalışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Futbolcular yandı
Ali Koç'un başkanlığa seçilmesi ile yepyeni bir döneme giren Fenerbahçe, ilk iş olarak Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getirmiş, ardından da teknik direktör Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Cocu'nun sistemi hakkında çok şey yazılıp çizilirken takımı nasıl çalıştığı sorusu havcada kalmıştı. Cocu'nun 'yi çalıştığırdığı dönemde futsolcuları a götürdüğü günkü görüntüler ortaya çıktı. Görünen o ki Fenerli futbolcuları hazırlık kampında zor günler bekliyor.

Etiketler: , , ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ