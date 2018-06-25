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’in peşinde

Monaco Josef’in peşinde
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'yı Fransız ekibi Monaco'nun istediği öğrenildi. Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Monaco'nun de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de Phillip Cocu'nun Josef de Souza'yı gönderip göndermeyeceği ise netlik kazanmadı. Sambacı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sene sona eriyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 41 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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