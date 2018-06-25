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Ada’da kıran kırana pazarlık

Comolli, David Ospina, N’Koudou, ve Locadia için ’de kamp kurdu. Pazarlıklar sürüyor

Ada’da kıran kırana pazarlık
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun oturmasından sonra çalışmalarına hız verdi. İngiltere'de bulunan Damien Comolli'nin 4 yıldız için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Başkan Ali Koç'un da bugün İngiltere'ye uçması bekleniyor.

İYİ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK
Sarı-Lacivertliler'de Comolli, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina için ekibiyle sıkı bir pazarlık yürütüyor. Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Kanarya, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için de ısrarını sürdüyor. 23 yaşındaki genç oyuncu kiralık olarak düşünülüyor. Comolli, Tottenham ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirecek.

VAN GINKEL AÇIKLANACAK
Comolli'nin Brighton'ın golcüsü Locadia'nın transferi için de büyük yol kat ettiği bildirildi. 'ye transferi en yakın isim Chelsea'li 'in bu hafta açıklanması bekleniyor.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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