Ada’da kıran kırana pazarlık

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun oturmasından sonra transfer çalışmalarına hız verdi. İngiltere'de bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'nin 4 yıldız için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Başkan Ali Koç'un da bugün İngiltere'ye uçması bekleniyor.
İYİ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK
Sarı-Lacivertliler'de Comolli, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina için Londra ekibiyle sıkı bir pazarlık yürütüyor. Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Kanarya, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için de ısrarını sürdüyor. 23 yaşındaki genç oyuncu kiralık olarak düşünülüyor. Comolli, Tottenham ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirecek.
VAN GINKEL AÇIKLANACAK
Comolli'nin Brighton'ın golcüsü Locadia'nın transferi için de büyük yol kat ettiği bildirildi. Fenerbahçe'ye transferi en yakın isim Chelsea'li Van Ginkel'in bu hafta açıklanması bekleniyor.
İYİ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK
Sarı-Lacivertliler'de Comolli, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina için Londra ekibiyle sıkı bir pazarlık yürütüyor. Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Kanarya, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için de ısrarını sürdüyor. 23 yaşındaki genç oyuncu kiralık olarak düşünülüyor. Comolli, Tottenham ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirecek.
VAN GINKEL AÇIKLANACAK
Comolli'nin Brighton'ın golcüsü Locadia'nın transferi için de büyük yol kat ettiği bildirildi. Fenerbahçe'ye transferi en yakın isim Chelsea'li Van Ginkel'in bu hafta açıklanması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.