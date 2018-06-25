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’a 2.5 milyon Euro

Maicon’a 2.5 milyon Euro
'a savunma oyuncusu Macion için ekibi Flamengo'dan transfer teklifi geldi... Brezilya temsilcisi, Brezilyalı stoper için Sarı-Kırmızılılar'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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