Galatasaray 'a savunma oyuncusu Macion için Brezilya ekibi Flamengo'dan transfer teklifi geldi... Brezilya temsilcisi, Brezilyalı stoper için Sarı-Kırmızılılar'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Maicon’a 2.5 milyon Euro
Etiketler: Brezilya , Galatasaray , Maicon
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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