Kana Bıyık’tan yeşil ışık

Trabzonspor ile Kayserispor arasında stoper oyuncusu Kana Bıyık transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Bordomavili yönetim Kayserispor'un talep ettiği 3 milyon 500 bin Euro'luk rakamı abartılı bulmasının ardından takas teklifi sunmaya hazırlanırken, oyuncudan da yeşil ışık geldiği. Tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığı ile haber yollayarak, "Kulübüm ile sözleşmem var. Orada başarılı bir sezon geçirdim. Eğer kulübüm ile anlaşılırsa ben gelirim" dediği öğrenildi. Kayserispor'un fiyatı indirmesiyle imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.