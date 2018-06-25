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: 2 - : 2 (MAÇ SONUCU I ÖZET)

2018 FIFA B Grubu son maçında ile 2-2 berabere kalan , lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya kabustan uyandı!

2018 FIFA B Grubu son maçında ile 2-2 berabere kalan , lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya, son 16 turunda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

14. dakikada Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.

19. dakikada İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

81. dakikada Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

90+1. dakikada İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 21:10
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