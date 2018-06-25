Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden İngiltere, ikinci maçında Panama'yı 6-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İngiltere bu sonuçla Belçika ile birlikte gruptan çıkmayı başardı. İlk maçında Tunus'u güçlükle deviren İngiltere bu kez maça fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 8. dakikada Stones İngiltere'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Panama bu şoku üzerinden atamadan bu kez karşılaşmanın 22. dakikasında Kane attığı penaltı golüyle İngiltere'nin üstünlük sayısını ikiye çıkardı. İngiltere 2-0'dan sonra 36'da Lingard'la 3-0'ı yakaladı. Hızı kesilmeyen İngiltere 40'da bu kez Stones'le farkı 4'e çıkardı. Kane 45'te kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 5-0 yaptı. Devre bu sonuçla bitti. 2. yarının 62. dakikasında Harry Kane kendisinin 3. takımının 6. golünü penaltıdan attı. Panama 78'de Baloy'la tek golünü kaydetti. Maçı 6-1 kazanan İngiltere böylece gruptan çıktı.
İngiltere ezdi geçti
İngiltere Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Panama’ya yarım düzine gol attı. Harry Kane (3), Stone s (2) ve Lingard’ın golleri İngiltere’ye farklı glaibiyeti getirdi...
Etiketler: Dünya Kupası , İngiltere , Belçika , Harry Kane
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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