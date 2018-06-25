Dünya Kupası günlüğü

İSVEÇLİLER'DEN DURMAZ'A ÖLÜM TEHDİDİ YAĞIYOR
İsveç'in Almanya'ya ile oynadığı maçta son dakikada yaptığı faul golle sonuçlanması sonrası takımı mağlup olan Jimmy Durmaz'a ülkesinde büyük bir tepki var. Türk asıllı Durmaz'a İsveçliler sosyal medya üzerinden binlerce tehdit mesajı yolladı.
ARKADAŞLARI SAHİP ÇIKTI
İsveçli taraftarların ölüm tehdidinde bulunduğu Durmaz'a takım arkadaşları sahip çıktı. İsveç'in forveti Guidetti, "Jimmy'ye yapılan yorumlar aptalca" diye konuştu.
HIRVATİSTAN&ARJANTİN'E FIFA'DAN CEZA YAĞMURU
FIFA Nijniy Novgorod'da oynanan Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle her iki takıma ceza verdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülere göre Arjantin taraftarı yenilgiyi hazmedemeyince tribünlerde Hırvat taraftarlara saldırmıştı. FIFA yaşanan olaylar nedeniyle her iki takıma da 10 bin dolar para cezası verdi.
NİJERYA-ARJANTİN MAÇINI ÇAKIR YÖNETECEK
Cüneyt Çakır'a çok önemli görev... FIFA kokartlı hakemimiz 26 Haziran saat 21.00'de oynanacak olan Nijerya - Arjantin karşılaşmasını yönetecek.
ARJANTİN İÇİN KADER MAÇI
Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda bir puanı bulunan Messi'li Arjantin bu maçı kazanıp, İzlanda'nın Hırvatistan karşısında galip gelmemesini bekleyecek.
PERU'LU YILDIZ FARFAN HERKESİ KORKUTTU
Peru'nun Dünya Kupası'nda oynayacakları Avustralya maçı hazırlıkları için yaptığı antrenmanda, Farfan takım arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı. Peru medyasına göre, hastaneye kaldırılan Farfan'ın bilinci tekrardan açıldı ve stabil duruma geldi. Farfan durumuyla ilgili testler yapılacak. Farfan'ın Avustralya maçında oynaması beklenmiyor.
MUHAMMED SALAH'A ÇENENİSTAN'DAN JEST
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık unvanı verdi.
ONUR VATANDAŞLIĞI
Başkan Kadirov, "Muhammed Salah, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşlığına layık görüldü. Bu harika futbolcunun söz konusu unvana layık görülmesi için gereken kararı imzaladım." diye konuştu.
İsveç'in Almanya'ya ile oynadığı maçta son dakikada yaptığı faul golle sonuçlanması sonrası takımı mağlup olan Jimmy Durmaz'a ülkesinde büyük bir tepki var. Türk asıllı Durmaz'a İsveçliler sosyal medya üzerinden binlerce tehdit mesajı yolladı.
ARKADAŞLARI SAHİP ÇIKTI
İsveçli taraftarların ölüm tehdidinde bulunduğu Durmaz'a takım arkadaşları sahip çıktı. İsveç'in forveti Guidetti, "Jimmy'ye yapılan yorumlar aptalca" diye konuştu.
HIRVATİSTAN&ARJANTİN'E FIFA'DAN CEZA YAĞMURU
FIFA Nijniy Novgorod'da oynanan Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle her iki takıma ceza verdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülere göre Arjantin taraftarı yenilgiyi hazmedemeyince tribünlerde Hırvat taraftarlara saldırmıştı. FIFA yaşanan olaylar nedeniyle her iki takıma da 10 bin dolar para cezası verdi.
NİJERYA-ARJANTİN MAÇINI ÇAKIR YÖNETECEK
Cüneyt Çakır'a çok önemli görev... FIFA kokartlı hakemimiz 26 Haziran saat 21.00'de oynanacak olan Nijerya - Arjantin karşılaşmasını yönetecek.
ARJANTİN İÇİN KADER MAÇI
Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda bir puanı bulunan Messi'li Arjantin bu maçı kazanıp, İzlanda'nın Hırvatistan karşısında galip gelmemesini bekleyecek.
PERU'LU YILDIZ FARFAN HERKESİ KORKUTTU
Peru'nun Dünya Kupası'nda oynayacakları Avustralya maçı hazırlıkları için yaptığı antrenmanda, Farfan takım arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı. Peru medyasına göre, hastaneye kaldırılan Farfan'ın bilinci tekrardan açıldı ve stabil duruma geldi. Farfan durumuyla ilgili testler yapılacak. Farfan'ın Avustralya maçında oynaması beklenmiyor.
MUHAMMED SALAH'A ÇENENİSTAN'DAN JEST
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık unvanı verdi.
ONUR VATANDAŞLIĞI
Başkan Kadirov, "Muhammed Salah, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşlığına layık görüldü. Bu harika futbolcunun söz konusu unvana layık görülmesi için gereken kararı imzaladım." diye konuştu.
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