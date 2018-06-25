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Çinliler için geliyor

Çin kulübü ’ın yetkilileri İspanyol yıldıza resmtie klif yapmak için bu hafta geliyor. Çinli yöneticiler için 7 milyon Euroyu’ gözden çıkardı

Çinliler Negredo için geliyor
Çinliler Negredo'da kararlı... Sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan, yıllık garanti ücreti de tam 4 milyon 350 bin Euro olmasına rağmen beklentilerin çok altında kalan İspanyol forvet için Çin kulübü Beijing Guoan ilk adımı atıyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Guoan'ın, 7 milyon Euro'luk bir öneriyle 'a bu hafta resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

VİDA DA SATILABİLİR
Beşiktaş Yönetimi, Negredo'yu bir an önce satarak bu oyuncunun hem yıllık ücretinden kurtulmayı hem de kasasına 7 milyon Euro gibi bir rakamın girmesini bekliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Negredo dışında Domagoj Vida için de İngiliz kulüplerinden resmi teklif gelmesini beklediği ortaya çıktı. Bu oyuncuyu 15 milyon Euro gibi bir rakamla satmayı planlayan yönetim iki futbolcudan alacağı rakamla transferde daha rahat davranmanın planlarını yapıyor.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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