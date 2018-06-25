Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Senegal ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Sengal maçta 11. dakikada Mane ile öne geçerken, Japonya 34'te Inui ile skoru eşitledi: 1-1. Senegal, 71'de Wague ile bir kez daha öne geçse de 78'de sahneye çıkan Honda, Japonya'ya beraberliği getirdi ve maçın sonucunu tayin etti: 2-2. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.
Senegal kaçtı Japonya yakaladı
Japonya iki kez geriye düştüğü maçta Senegal karşısında 1 puanı Inui ve Honda'nın golleriyle aldı
Etiketler: Japonya , Dünya Kupası , Senegal
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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