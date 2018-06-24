Japonya ve Senegal, 2018 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederken Japonya ile Polonya'yı 2-1 yenen Senegal'in düellosunda kazanan çıkmadı.
Nagatomo Japonya'yı ayakta tuttu!
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Japonya ile Senegal karşı karşıya geldi. Japonya 2 kez yenik duruma düştüğü maçta Senegal ile 2-2 berabere kaldı.
Etiketler: Dünya Kupası , Japonya , İlhan Mansız , Rusya , FIFA , Türkiye , Senegal
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