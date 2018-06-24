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  1. Rıdvan Dilmen'den Cocu yorumu

Nagatomo 'yı ayakta tuttu!

'da düzenlenen 2018 'nda H Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Japonya 2 kez yenik duruma düştüğü maçta Senegal ile 2-2 berabere kaldı.

ve , 2018 H Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederken Japonya ile Polonya'yı 2-1 yenen Senegal'in düellosunda kazanan çıkmadı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 17:59
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