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Rıdvan Dilmen Cocu'yu değerlendirdi

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, köşesinde 'nin yeni teknik direktörü 'yu değerlendirdi.

DEFANS YAPTIRDIĞI YORUMLARI GEYİKTEN İBARET
Gazetelerde Cocu ile ilgili istatistikler okuyorum. İstatistik futbolda çok önemli ama Cocu ve kıyaslamasını çok doğru bulmuyorum. İkisinin ortak yönü; ülkelerinin büyük takımlarında çalışmaları ve hep şampiyonluk yarışında olmaları... PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan bir isim. Yani hedefi hep şampiyonluk. Dolayısıyla defans yaptırdığı yorumlarını geyikten ibaret buluyorum.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 16:08
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