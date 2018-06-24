Rıdvan Dilmen Cocu'yu değerlendirdi

DEFANS YAPTIRDIĞI YORUMLARI GEYİKTEN İBARET

Gazetelerde Cocu ile ilgili istatistikler okuyorum. İstatistik futbolda çok önemli ama Cocu ve Aykut Kocaman kıyaslamasını çok doğru bulmuyorum. İkisinin ortak yönü; ülkelerinin büyük takımlarında çalışmaları ve hep şampiyonluk yarışında olmaları... PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan bir isim. Yani hedefi hep şampiyonluk. Dolayısıyla defans yaptırdığı yorumlarını geyikten ibaret buluyorum.