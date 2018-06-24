DEFANS YAPTIRDIĞI YORUMLARI GEYİKTEN İBARET
Gazetelerde Cocu ile ilgili istatistikler okuyorum. İstatistik futbolda çok önemli ama Cocu ve Aykut Kocaman kıyaslamasını çok doğru bulmuyorum. İkisinin ortak yönü; ülkelerinin büyük takımlarında çalışmaları ve hep şampiyonluk yarışında olmaları... PSV'de son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan bir isim. Yani hedefi hep şampiyonluk. Dolayısıyla defans yaptırdığı yorumlarını geyikten ibaret buluyorum.
Rıdvan Dilmen Cocu'yu değerlendirdi
SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, köşesinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'yu değerlendirdi.
DEFANS YAPTIRDIĞI YORUMLARI GEYİKTEN İBARET
Etiketler: Aykut Kocaman , Ali Koç , Fenerbahçe , Phillip Cocu
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