Madalya yağmuru

2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye dün 10 madalya kazandı. Karete branşında kadınlar 55 kiloda Tuba Yakan, altın madalya kazandı. Erkeklerde ise 77 kiloda Erman Eltemur altın madalya aldı.
ŞAZİYE'DEN ÇİFTE ALTIN
Milli haltercimiz Şaziye Erdoğan ise silkmede ve koparmada olmak üzere dün iki altın madalya birden aldı. Türkiye dün Akdeniz oyunlarında 4 gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.
ŞAZİYE'DEN ÇİFTE ALTIN
Milli haltercimiz Şaziye Erdoğan ise silkmede ve koparmada olmak üzere dün iki altın madalya birden aldı. Türkiye dün Akdeniz oyunlarında 4 gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.
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