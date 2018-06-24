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Madalya yağmuru

’da gerçekleştirilen Oyunları’nda , dün 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz mad-al ya kazanarak organizasyona damgasını vurdu...

Madalya yağmuru
2018 Akdeniz Oyunları'nda dün 10 madalya kazandı. Karete branşında kadınlar 55 kiloda Tuba Yakan, kazandı. Erkeklerde ise 77 kiloda altın madalya aldı.

ŞAZİYE'DEN ÇİFTE ALTIN
Milli haltercimiz Şaziye Erdoğan ise silkmede ve koparmada olmak üzere dün iki altın madalya birden aldı. Türkiye dün oyunlarında 4 gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.
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