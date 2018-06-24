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Hakan’lı ’a ’dan 1 yıl men

, ’nun takımı ’ı gelir-gider dengesini sağlayamadığı için Avrupa ‘dan 1 yıl men etti

Hakan’lı Milan’a UEFA’dan 1 yıl men
İtalyanın önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre 'nın yarın açıklayacağı kararla 'ı Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl süre ile men edeceği belirtildi. uygulaması kapsamında gelir-gider dengesini sağlayamayan Milan'a 30 milyon Euro para cezası ve 45 milyon Euro da maaş sınırlaması getirileceği aktarıldı. Ciddi bir ceza ile karşılaşan Milan'ın milli futbolcumuz 'nu 30 milyon Euro'ya Leipzig'e satacağı iddia edildi.
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