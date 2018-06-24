İtalyanın önemli gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre UEFA'nın yarın açıklayacağı kararla Milan'ı Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl süre ile men edeceği belirtildi. Finansal Fair Play uygulaması kapsamında gelir-gider dengesini sağlayamayan Milan'a 30 milyon Euro para cezası ve 45 milyon Euro da maaş sınırlaması getirileceği aktarıldı. Ciddi bir ceza ile karşılaşan Milan'ın milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Leipzig'e satacağı iddia edildi.
Hakan’lı Milan’a UEFA’dan 1 yıl men
UEFA, Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan’ı gelir-gider dengesini sağlayamadığı için Avrupa ‘dan 1 yıl men etti
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu , Finansal Fair Play , UEFA , Milan
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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