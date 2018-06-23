2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 2-1 yendi... Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika bu sonucun ardından 6 puana yükseldi ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Henüz puanı bulunmayan Güney Kore'nin ise şansı kalmadı.





Mücadelenin 24. dakikasında Jang Hyun-Soo, ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edince hakem Milorad Razic beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Carlos Vela takımını öne 1-0 geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

66. dakikada Meksika, Javier Hernandez ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı. Öte yandan Chicharito, Meksika formasıyla 50. golüne ulaştı!





90+2. dakikada Son Heung-Min, attığı harika golüyle farkı 1'e indiren isim oldu. Ancak kalan dakikalarda başka olmayınca maç Meksika'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ayrıntılar birazdan...