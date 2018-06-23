;
Yol Durumu
  1. İşte Cocu'nun Fenerbahçe'deki ilk transferi

: 1 - : 2 l Maç Sonucu / Maç Özeti

2018 F Grubu'nda 'yi 2-1 yenen 2'de 2 yaparak üst tura çıkmayı garantiledi. Grubun ilk maçında Almanya'yı deviren Meksika, Güney Kore karşısında galibiyeti Carlos Vela ve Cicharito Hernandez'in golleriyle galibiyete ulaştı. Güney Kore'nin tek golünü 90+3'te Son kaydetti. İşte Güney Kore - Meksika maçının özeti.

Meksika dalgası!

2018 F Grubu'nda , 'yi 2-1 yendi... Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika bu sonucun ardından 6 puana yükseldi ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Henüz puanı bulunmayan Güney Kore'nin ise şansı kalmadı.

Mücadelenin 24. dakikasında Jang Hyun-Soo, ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edince hakem Milorad Razic beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Carlos Vela takımını öne 1-0 geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

66. dakikada Meksika, Javier Hernandez ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı. Öte yandan Chicharito, Meksika formasıyla 50. golüne ulaştı!

90+2. dakikada Son Heung-Min, attığı harika golüyle farkı 1'e indiren isim oldu. Ancak kalan dakikalarda başka olmayınca maç Meksika'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ayrıntılar birazdan...

Etiketler: , , , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 17:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar