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Cocu istedi ‘Fener’ dedi

kulübü ile pazarlıkları yürüten sportif direktör Damien Comolli, Başkan ’a “Kısa sürede i bitireceğim” müjdesini verdi

Cocu istedi ‘Fener’ dedi
Teknik direktörlük koltuğuna Cocu'yu otturttuktan sonra çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Sarı- Lacivertliler, son iki sezon Cocu'nun çalıştırdığı PSV'de kiralık olarak forma giyen Marco Van Ginkel'i kadrosuna katıyor. Artık imzaların atılması an meselesi.

​BÜYÜK ÇABA HARCANMIŞTI
Fenerbahçe iki yıldır Hollandalı orta alan oyuncusunu kiralamak için çok büyük bir çaba harcıyordu. Fakat yapılan görüşmeler sonrasında Marco Van Ginkel'i ikna etmeyi başaramamışlardı.

TRANSFERDE ROLÜ ÇOK FAZLA
Genç yıldız bu kez Fener'e çok yakın. Bunun nedeni ise Cocu... Hollandalı hoca, PSV'de iki sezon geçirdiği Van Ginkel'le görüşerek Sarı-Lacivertli formayı giymesi konusunda ikna etti.

TÜM GÖZLER COMOLLİ'DE
Şimdi tüm gözler sportif direktör Comolli'de... Chelsea kulübü ile pazarlık masasında olan Comolli'nin, Başkan Ali Koç'a, "Kısa sürede transferi bitireceğim" müjdesini verdiği belirtiliyor.
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