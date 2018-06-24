Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi... İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Liverpool'da bulunan Marco Grujic'le çok yakından ilgileniyor. Sezonu Championship ekiplerinden Cardiff'te kiralık olarak geçiren Sırp yıldız, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor. Galatasaray'ın Grujic'i 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürülüyor.
Cimbom için Grujic iddiası
İngiliz ve İtalyan basınına göre Galatasaray, Sırp yıldızın peşine düştü
Etiketler: Galatasaray , transfer , Liverpool , İtalyan , İngiliz , Sırp , Marco Grujic
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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