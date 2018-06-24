;
Yol Durumu
  1. Cocu istedi ‘Fener’ dedi

Cimbom için Grujic iddiası

ve basınına göre , yıldızın peşine düştü

Cimbom için Grujıc iddiası
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi... İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Liverpool'da bulunan Marco Grujic'le çok yakından ilgileniyor. Sezonu Championship ekiplerinden Cardiff'te kiralık olarak geçiren yıldız, ön libero ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor. Galatasaray'ın Grujic'i 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürülüyor.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ