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ve Aytaç’ı istiyor

Bursaspor ve Kayserispor Aytaç’ı istiyor
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Malatyaspor'a kiralık olarak verdiği Aytaç Kara'yı bu sezon da Bursaspor ve Kayserispor kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli yıldızla son kararı teknik ekip verecek.
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