Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Malatyaspor'a kiralık olarak verdiği Aytaç Kara'yı bu sezon da Bursaspor ve Kayserispor kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli yıldızla son kararı teknik ekip verecek.
Bursaspor ve Kayserispor Aytaç’ı istiyor
Etiketler: Kayserispor , Bursaspor , aytaç kara , Trabzonspor
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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