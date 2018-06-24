Basel’de Lang pazarlığı

Beşiktaş sağ bek transferi için İsviçre seferine çıkıyor... Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda ısrarla istediği İsviçreli sağ bek Michael Lang için Beşiktaş Yönetimi'nin yarın Basel'de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Lyon'un sağ beki Rafael ile büyük oranda anlaşan Kartal, Lang için son kez teklifte bulunacak.
ARADA CİDDİ BİR FARK VAR
Beşiktaş, Lang için Basel'e teklifte bulunmuş ancak 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. Bu fiyatı indirmek için İsviçreli yöneticilerle pazırlak yapacak Siyah- Beyazlılar, transferi bitirmeye çalışacak.
44 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 27 yaşındaki sağ bek özellikle hücuma çıkışlarında yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Lang, bu sezon Basel'de 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
ARADA CİDDİ BİR FARK VAR
Beşiktaş, Lang için Basel'e teklifte bulunmuş ancak 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. Bu fiyatı indirmek için İsviçreli yöneticilerle pazırlak yapacak Siyah- Beyazlılar, transferi bitirmeye çalışacak.
44 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 27 yaşındaki sağ bek özellikle hücuma çıkışlarında yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Lang, bu sezon Basel'de 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
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