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’de Lang pazarlığı

’un sağ beki Rafael’i bekleten , ’de li sağ bek için son teklifini sunacak. Mönchengladbach'ın da çok istediği Lang için 'ın son teklifi 3.2 milyon Euro...

Basel’de Lang pazarlığı
Beşiktaş sağ bek i için seferine çıkıyor... Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda ısrarla istediği İsviçreli sağ bek Michael Lang için Yönetimi'nin yarın Basel'de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Lyon'un sağ beki Rafael ile büyük oranda anlaşan , Lang için son kez teklifte bulunacak.

ARADA CİDDİ BİR FARK VAR
Beşiktaş, Lang için Basel'e teklifte bulunmuş ancak 5.5 mi Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. Bu fiyatı indirmek için İsviçreli yöneticilerle pazırlak yapacak Siyah- Beyazlılar, transferi bitirmeye çalışacak.

44 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
İsviçre ile 'nda boy gösteren 27 yaşındaki sağ bek özellikle hücuma çıkışlarında yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Lang, bu sezon Basel'de 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
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