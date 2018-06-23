Uzatmada samba

Dünya Kupası E Grubu'nda mücadele eden Brezilya, ikinci maçında Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanına ulaştı... 13. dakikada Kosta Rika'da Borges'in şutu direği yalayarak dışarı çıktı. 41'de Brezilya ilk isabetli şutun attı. Sol kanatta topla buluşan Real Madrid'in yıldızı Marcelo, açısını düzeltip vurdu, kaleci Keylor Navas köşede topu kontrol etti. 49'da Fagner'in ortasında Jesus'un kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Coutinho kale dibinden ağlarla buluşturumadı
COUTİNHO KALE DİBİNDE TAMAMLADI
BREZİLYA aradığı golü uzatmalarda buldu. 90+1'de arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağı altı pas önünde Coutinho tamamladı: 1-0... 90+7'de Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sambacılar, 2 maçta 4 puana ulaştı.
ÖNCE PENALTI KARARI VERDİ SONRA 'VAR' İLE İPTAL ETTİ
Brezilya-Kosta Rika maçının 78. dakikasında Neymar yerde kaldı. Hakem önce penaltıyı verdi. Ardından VAR sistemiyle pozisyonu tekrar izledi ve iptal etti.
Brezilyalı Neymar, Kosta Rika maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Kosta Rika'yı 2-0 yenen Brezilya Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın duraklama dakikalarında iki gol attı.
COUTİNHO KALE DİBİNDE TAMAMLADI
BREZİLYA aradığı golü uzatmalarda buldu. 90+1'de arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağı altı pas önünde Coutinho tamamladı: 1-0... 90+7'de Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Sambacılar, 2 maçta 4 puana ulaştı.
ÖNCE PENALTI KARARI VERDİ SONRA 'VAR' İLE İPTAL ETTİ
Brezilya-Kosta Rika maçının 78. dakikasında Neymar yerde kaldı. Hakem önce penaltıyı verdi. Ardından VAR sistemiyle pozisyonu tekrar izledi ve iptal etti.
Brezilyalı Neymar, Kosta Rika maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Kosta Rika'yı 2-0 yenen Brezilya Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın duraklama dakikalarında iki gol attı.
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