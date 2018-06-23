;
Yol Durumu
  1. Ronaldo sendromu
  2. Negredo da Çin yolcusu

Sturridge pahalı geldi

Ada basınına göre iki kulüp arasında yapılan görüşmeler bonservis ücreti nedeniyle askıya alındı

Sturridge pahalı geldi
Forvet inde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor. Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.

KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı.
Etiketler: , , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar