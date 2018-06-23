Sturridge pahalı geldi

Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Daniel Sturridge defterinin kapandığı iddia ediliyor. Ada basını, Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool'un 15 milyon Euro istemesi nedeniyle geri adım attığını yazdı.
KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı.
KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
Gazeteler, Liverpool'un Sturridge'i kiralamaya yanaşmadığını bu nedenle iki kulübün görüşmeleri askıya aldığını da vurguladı.
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