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- Tunus maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta?

2018 G Grubu 2. maçında ile Tunus kozlarını paylaşacak. 2018 Dünya kupası’nda G Grubu ikinci maçında, turnuvanın en iddialı takımlarından birisi olan Belçika, ilk maçta İngiltere'ye ecel terleri döktüren Tunus ile karşılaşacak. Belçika-Tunus maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası Belçika - Tunus maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta?
Gruptaki ilk maçında zayıf rakibi Panama'yı 3-0'la mağlup eden , İngiltere'ye zor anlar yaşatan ancak Ada temsilcisine yenilmekten kurtulamayan Tunus'la karşı karşıya gelecek.

2014'teki turnuvada gruptaki tüm maçlarını kazanan Belçika, Tunus'u da geçip hem 2'de 2 yapmak hem de son maç öncesi bir üst tur için rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, diğer iki mücadelede taraflar birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Gruptaki ilk maçında Panama'yı mağlup eden Belçika'nın 3 puanı bulunurken, son dakika golüyle İngiltere'ye mağlup olan Tunus henüz puanla tanışamadı.


BELÇİKA - TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?


Saat 15.00'da Spartak Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Jair Marrufo yönetecek. Mücadele 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de olacak...

İLK MAÇ 26 YIL ÖNCE



Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı. İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.

Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. 'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.

BELÇİKA 43. MAÇINDA



dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Belçika, şampiyonadaki 43. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 55 gol atan Belçika, kalesinde ise 66 gol gördü.

TUNUS 14. MAÇINDA



Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor. Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı. Afrika ekibinin Dünya Kupalarında attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 03:44
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