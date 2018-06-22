2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Sırbistan ile İsviçre14. kez karşı karşıya geldi. Sırbistan maçın henüz başında öne geçse de Xhaka'nın golüne engel olamadı. Mücadelede son anlar oynanırken kendi yarı sahasından çıkan ve topla buluşan Xherdan Shaqiri, kaleciyle karşı karşıya geldiği pozisyonda attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve Sırbistan'ı yıktı!







Sırbistan maça hızlı başladı ve mücadelenin henüz başında 1-0 öne geçti. 5. dakikada sağ kanatta Steven Zuber'den topu kapan Dusan Tadic bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Aleksandar Mitrovic'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Yann Sommer'in sağından ağlarla buluştu!

İsviçre, bu golden 5 dakika sonra gole çok yaklaştı: Sol kanatta Branislav Ivanovic'den topu kapan Ricardo Rodriguez yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Blerim Dzemaili'nin altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı!

19. dakikada Sırbistan farkı 2'ye çıkarmaya yaklaştı: Branislav Ivanovic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Aleksandar Mitrovic'in yaptığı rövaşata vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

30. dakikada bu kez İsviçre gole yaklaştı: Steven Zuber'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Blerim Dzemaili'nin kale ağzında topun gelişine yaptığı vuruşta Vladimir Stojkovic güçlükle topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksandar Kolarov'un ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Dusan Tadic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Yann Sommer topa hakim olmayı başarıyor.

52. dakikada İsviçre harika gol ile skoru eşitledi: Blerim Dzemaili'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Aleksandar Kolarov'dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Granit Xhaka'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Vladimir Stojkovic'in solundan ağlarla buluştu.









84. dakika oynanırken İsviçre gole yaklaştı. Breel Embolo'nun kafayla indirdiği topa hareketlenen Mario Gavranovic'in altıpas önünde bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Vladimir Stojkovic güçlükle topa hakim oldu.

İsviçre aradığı golü 90. dakikada buldu! Sırbistan'ın yaklaşık 8 adamla rakip kale önünde gol aradığı pozisyonda kendi yarı sahasından çıkan Xherdan Shaqiri, uzun pasta topla buluştu. Ceza alanına girerek Stojkovic'le karşı karşıya kalan İsviçreli yıldız attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İsviçre, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İsviçre bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek aynı puandaki Brezilya'nın bir sıra altında ikinci sıraya yerleşti. Sırbistan ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı.