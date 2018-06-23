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’den hayat öpücüğü

geriye düştüğü maçta karşısında 3 puanı 90. dakikada ’nin golüyle kazandı

Shaqiri’den hayat öpücüğü
Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ile karşılaşan , rakibini 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Sırbistan 5. dakikada Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı Sırbistan'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, 52'de Granit Xhaka şık bir golle skoru dengeledi: 1-1. 90'da sahneye çıkan durumu 2-1 yaptı ve İsviçre'ye 3 puanı kazandırdı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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