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sendromu

Arjantinli futbolseverler, Messi’nin ’nda takımını zafere taşıyacağına inanıyordu. Ama yeni bir ‘Milli kriz’ yaşayan Messi, golleri sıraladıkça dağıldı

Ronaldo sendromu
Tüm dünyanın sorduğu 'Hangisi daha iyi?' sorusu 'nda bir kez daha gündeme geldi. Messi ve Ronaldo kıyaslaması kupanın ilk gününden itibaren gündeme geldi. Barcelona ile sayısız kupa kazanan Lionel Messi'nin bu kez ile Rusya'da başarılı olacağı tahmin ediliyordu.

RONALDO ONU BOZDU!
Ancak Messi yeni bir 'Milli kriz' yaşadı ve Arjantin halkını ve futbolseverleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Portekizli Ronaldo ik maçında 'ya karşı hat-trick yaptı. 1 gün sonra psikolojisi bozulan Messi, İzlanda'ya karşı penaltı kaçırdı ve takımının adeta kaderiyle oynadı.

SAHADA YÜRÜDÜ
Ronaldo, ikinci maçında da Fas'a karşı galibiyeti getiren golü attı. Messi, 3-0 kaybettikleri Hırvatistan maçında sahada yürüdü. onun psikolojisini bozdu.




RONALDO COŞUYOR... MESSİ TATİLDE!
'daki Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Portekizli Cristiano Ronaldo, İspanya'ya 3, Fas'a ise 1 gol attı. Tangocu ise İzlanda maçında penaltı kaçırırken ilk iki maçta sıfır çekti.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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