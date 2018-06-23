Ronaldo sendromu

Tüm dünyanın sorduğu 'Hangisi daha iyi?' sorusu Dünya Kupası'nda bir kez daha gündeme geldi. Messi ve Ronaldo kıyaslaması kupanın ilk gününden itibaren gündeme geldi. Barcelona ile sayısız kupa kazanan Lionel Messi'nin bu kez Arjantin Milli Takımı ile Rusya'da başarılı olacağı tahmin ediliyordu.
RONALDO ONU BOZDU!
Ancak Messi yeni bir 'Milli kriz' yaşadı ve Arjantin halkını ve futbolseverleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Portekizli Ronaldo ik maçında İspanya'ya karşı hat-trick yaptı. 1 gün sonra psikolojisi bozulan Messi, İzlanda'ya karşı penaltı kaçırdı ve takımının adeta kaderiyle oynadı.
SAHADA YÜRÜDÜ
Ronaldo, ikinci maçında da Fas'a karşı galibiyeti getiren golü attı. Messi, 3-0 kaybettikleri Hırvatistan maçında sahada yürüdü. Ronaldo onun psikolojisini bozdu.
RONALDO COŞUYOR... MESSİ TATİLDE!
Rusya'daki Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Portekizli Cristiano Ronaldo, İspanya'ya 3, Fas'a ise 1 gol attı. Tangocu Lionel Messi ise İzlanda maçında penaltı kaçırırken ilk iki maçta sıfır çekti.
RONALDO ONU BOZDU!
Ancak Messi yeni bir 'Milli kriz' yaşadı ve Arjantin halkını ve futbolseverleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Portekizli Ronaldo ik maçında İspanya'ya karşı hat-trick yaptı. 1 gün sonra psikolojisi bozulan Messi, İzlanda'ya karşı penaltı kaçırdı ve takımının adeta kaderiyle oynadı.
SAHADA YÜRÜDÜ
Ronaldo, ikinci maçında da Fas'a karşı galibiyeti getiren golü attı. Messi, 3-0 kaybettikleri Hırvatistan maçında sahada yürüdü. Ronaldo onun psikolojisini bozdu.
RONALDO COŞUYOR... MESSİ TATİLDE!
Rusya'daki Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Portekizli Cristiano Ronaldo, İspanya'ya 3, Fas'a ise 1 gol attı. Tangocu Lionel Messi ise İzlanda maçında penaltı kaçırırken ilk iki maçta sıfır çekti.
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