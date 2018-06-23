Nijerya, Dünya Kupası D Grubu 2. maçında İzlanda'yı 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 49. dakikasında G.Saray'ın da transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, Nijerya'yı 1-0 öne geçirdi. 75'te bir kez daha sahneye çıkan Musa durumu 2-0 yaptı. 83'te VAR uygulaması yardımıyla penaltı kazanan İzlanda'da topun başına geçen Sigurdsson meşin yuvarlağı auta attı. Nijerya maçı 2-0 kazandı. Puanını 3 yapan Nijerya, son hafta Arjantin'le üst tura yükselmek için kritik bir maça çıkacak.
Musa Nijerya’yı uçurdu
Nijerya, gruptaki ikinci maçında İzlanda’yı yendi ve ilk galibiyetini aldı. Afrika temsilcisi 26 Haziran’da Arjantin’le son 16’ya kalmak için kader maçına çıkacak
Etiketler: Nijerya , Dünya Kupası , Afrika , Arjantin
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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