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Musa ’yı uçurdu

, gruptaki ikinci maçında İzlanda’yı yendi ve ilk galibiyetini aldı. temsilcisi 26 Haziran’da ’le son 16’ya kalmak için kader maçına çıkacak

Musa Nijerya’yı uçurdu
Nijerya, D Grubu 2. maçında İzlanda'yı 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 49. dakikasında G.Saray'ın da transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, 'yı 1-0 öne geçirdi. 75'te bir kez daha sahneye çıkan Musa durumu 2-0 yaptı. 83'te VAR uygulaması yardımıyla penaltı kazanan İzlanda'da topun başına geçen Sigurdsson meşin yuvarlağı auta attı. Nijerya maçı 2-0 kazandı. Puanını 3 yapan Nijerya, son hafta 'le üst tura yükselmek için kritik bir maça çıkacak.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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