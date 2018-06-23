Dünya Kupası günlüğü

POGBA'DAN KANTE'YE: BU ADAMIN 15 CİĞERİ VAR!
Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba, takım arkadaşı Kante ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ
Pogba, "O, sahanın her yerinde. Bazı anlarda savunmaya dönmüyorum ve biliyorum ki o hep orada. Bu adamın 15 ciğeri var" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki N'Golo Kante, Avustralya ve Peru ile oynanan maçlarda 180 dakika sahada kalarak başarılı bir grafik çizdi.
BİLİC: BENİM İÇİN EN İYİSİ LİONEL MESSİ
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Cristiano Ronaldo ve Linoel Messi karşılaştırmasına ilginç bir yorum getirdi... Hırvat teknik adam, "Kimin daha iyi formda olduğunu konuşabiliriz, açık bir şekilde Cristiano Ronaldo daha formda, Dünya Kupası'na herkesten iyi bir başlangıç yaptı. Ancak benim için en iyi oyuncu Lionel Messi'dir" diye konuştu.
RAMOS VE VAZQUES EKSİ 100 DERECEDE!
Dünya Kupası'nda Fas ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı oyuncuları Sergio Ramos ve Lucas Vazques sakatlıklarının tedavisi için eksi 100 derecede tedaviye başladı.
RIBERY DE PAYLAŞMIŞTI
Daha önce Jack Wilshere ve Ribery de eksi 100 derecede tedavi olurken görüntülerini paylaşmıştı.
BURSALI AZİZ BEHİCH RUSYA'DA PARLIYOR
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich, geçtiğimiz sezon Yeşil-Beyazlı formayla gösterdiği başarıyı Dünya Kupası'na da yansıttı. Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı ile başarılı 2 maçı geride bıraktı. Aziz Behich, Dünya Kupası açılış maçlarında "En iyi 10 sol bek performansı" sıralamasında 3'üncü basamakta kendine yer bulmayı başardı.
İSPANYA İLE FİNAL OYNAMAK İSTERDİM
Belçika kalecisi Courtois, "İspanya için daima en iyisini diliyorum, orada çok arkadaşım var. Çocuklarım hangi takımı destekleyecekleri konusunda bölünebilirler ama onlarla final oynamak güzel olurdu" dedi.
İKİNCİ MAÇIMIZ KRİTİK
Yıldız kaleci Courtois, "Yine de sadece bir maç oynadık ve sakin kalmalıyız. Her takımın birbirini yenebileceğini gördük... Özellikle ikinci maçımız çok ama çok kritik" şeklinde konuştu.
Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba, takım arkadaşı Kante ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ
Pogba, "O, sahanın her yerinde. Bazı anlarda savunmaya dönmüyorum ve biliyorum ki o hep orada. Bu adamın 15 ciğeri var" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki N'Golo Kante, Avustralya ve Peru ile oynanan maçlarda 180 dakika sahada kalarak başarılı bir grafik çizdi.
BİLİC: BENİM İÇİN EN İYİSİ LİONEL MESSİ
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Cristiano Ronaldo ve Linoel Messi karşılaştırmasına ilginç bir yorum getirdi... Hırvat teknik adam, "Kimin daha iyi formda olduğunu konuşabiliriz, açık bir şekilde Cristiano Ronaldo daha formda, Dünya Kupası'na herkesten iyi bir başlangıç yaptı. Ancak benim için en iyi oyuncu Lionel Messi'dir" diye konuştu.
RAMOS VE VAZQUES EKSİ 100 DERECEDE!
Dünya Kupası'nda Fas ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı oyuncuları Sergio Ramos ve Lucas Vazques sakatlıklarının tedavisi için eksi 100 derecede tedaviye başladı.
RIBERY DE PAYLAŞMIŞTI
Daha önce Jack Wilshere ve Ribery de eksi 100 derecede tedavi olurken görüntülerini paylaşmıştı.
BURSALI AZİZ BEHİCH RUSYA'DA PARLIYOR
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behich, geçtiğimiz sezon Yeşil-Beyazlı formayla gösterdiği başarıyı Dünya Kupası'na da yansıttı. Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı ile başarılı 2 maçı geride bıraktı. Aziz Behich, Dünya Kupası açılış maçlarında "En iyi 10 sol bek performansı" sıralamasında 3'üncü basamakta kendine yer bulmayı başardı.
İSPANYA İLE FİNAL OYNAMAK İSTERDİM
Belçika kalecisi Courtois, "İspanya için daima en iyisini diliyorum, orada çok arkadaşım var. Çocuklarım hangi takımı destekleyecekleri konusunda bölünebilirler ama onlarla final oynamak güzel olurdu" dedi.
İKİNCİ MAÇIMIZ KRİTİK
Yıldız kaleci Courtois, "Yine de sadece bir maç oynadık ve sakin kalmalıyız. Her takımın birbirini yenebileceğini gördük... Özellikle ikinci maçımız çok ama çok kritik" şeklinde konuştu.
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