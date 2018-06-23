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- maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

'da devam eden 2018 'nda ile karşı karşıya geliyor. Peki, Güney Kore - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman?

Dünya Kupası Güney Kore - Meksika maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Kupadaki ilk maçında Almanya'yı devirerek büyük bir başarıya imzasını atan , İsveç'e tek golle kaybeden ile F Grubu'nun ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Meksika'nın 49 maçında da sahaya farklı ilk 11'lerle çıkan teknik direktör Osorio'nun, Panzer'e karşı kazanan takımı bozup bozmayacağı merak konusu. Yeşil-Beyazlılar son 6 'nda da son 16 turunu görürken, Kore ise en iyi derecisini Japonya ile ev sahibi olduğu 2002'de yarı final oynayarak yaşamıştı.

GÜNEY KORE - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?


F Grubu'nda Güney Kore ile Meksika karşılaşacak. Saat 18.00'da başlayacak karşılaşma Rostov Arena'da oynanacak. Milorad Mazic'in yöneteceği mücadele 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de olacak...

Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika 3 puana sahipken, İsveç'e yenilen Güney Kore'nin puanı bulunmuyor.

REKABETTE MEKSİKA ÜSTÜNLÜĞÜ


İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi

İLK MAÇ 1948'DE


İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 03:47
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