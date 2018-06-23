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Değerini bulursa satılacak

e kaynak arayan yönetimi, değerini bulursa ’yı satabilir

Değerini bulursa Vida satılacak
Şu ana kadar Tosic'in satışından gelen 4.5 milyon Euro dışında bir tranfser geliri elde etmeyen Beşiktaş'ta yönetimin Dünya Kupası'nda değeri artan Vida'yı değerini bulması durumunda satabileceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve komitesi Hırvat stoperin 12 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması düşüncesinde.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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