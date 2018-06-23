Şu ana kadar Tosic'in satışından gelen 4.5 milyon Euro dışında bir tranfser geliri elde etmeyen Beşiktaş'ta yönetimin Dünya Kupası'nda değeri artan Vida'yı değerini bulması durumunda satabileceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Hırvat stoperin 12 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması düşüncesinde.
Değerini bulursa Vida satılacak
Transfere kaynak arayan Beşiktaş yönetimi, değerini bulursa Vida’yı satabilir
Etiketler: Dünya Kupası , Fikret Orman , Beşiktaş , transfer , vida
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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