Ve Cocu imzayı attı

Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör konusunda tüm mesaisini Hollandalı teknik adam Phillip Cocu için harcayan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.
COCU ETKİLİ OLDU
Sportif direktör Damien Comolli'nin PSV yönetimi ile yaptığı uzun görüşmeler sonucunda Cocu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollanda kulübünün cüzi bir miktar tazminat almaya ikna edildiği belirtildi. Bunda Phillip Cocu'nun net tavrının etkili olduğunu da öğrenildi.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Daha önce anlaşma sağlanan Phillip Cocu ile ön protokol imzalandığı, resmi imza için bazı prosedürlerin hazırlandığı ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe yönetiminin bugün resmi siteden Phillip Cocu ismini açıklayacağını belirtiyorlar.
İSİMLERİ ONAYLADI
Bu arada Fenerbahçe yönetimi ile birlikte Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin resmi imza olmasa da transfer çalışmalarını Phillip Cocu'nun istediği ve onayladığı isimler üzerine yoğunlaştırdığı da ifade ediliyor.
COCU ETKİLİ OLDU
Sportif direktör Damien Comolli'nin PSV yönetimi ile yaptığı uzun görüşmeler sonucunda Cocu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollanda kulübünün cüzi bir miktar tazminat almaya ikna edildiği belirtildi. Bunda Phillip Cocu'nun net tavrının etkili olduğunu da öğrenildi.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Daha önce anlaşma sağlanan Phillip Cocu ile ön protokol imzalandığı, resmi imza için bazı prosedürlerin hazırlandığı ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe yönetiminin bugün resmi siteden Phillip Cocu ismini açıklayacağını belirtiyorlar.
İSİMLERİ ONAYLADI
Bu arada Fenerbahçe yönetimi ile birlikte Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin resmi imza olmasa da transfer çalışmalarını Phillip Cocu'nun istediği ve onayladığı isimler üzerine yoğunlaştırdığı da ifade ediliyor.
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