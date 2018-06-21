2018 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçlarında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 53. dakikada Arjantin kalecisi Caballero'nun büyük hatasıyla top Rebic'in önüne düştü. Rebic iyi bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

Golden sonra Arjantin tüm riskleri alıp yüklenmeye çalışsa da başarılı olamadı. 80. dakikada ceza sahası dışından harika bir vuruş yapan Modric, skoru 2-0 yaptı. Rakitic'in 86. dakikada kullandığı serbest vuruşta top direğe isabet etti. Maçın sonucunu Rakitic, 90+1'de ilan etti: 3-0.





Turnuva öncesi Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Lionel Messi'li Arjantin, İzlanda beraberliğinin ardından Hırvatistan'a yenilerek kelimenin tam anlamıyla şok yaşadı.

Hırvatistan, Nijerya'nın ardından Arjantin'i de yenerek grupta 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

D Grubu'nun diğer maçında yarın 1'er puanlı Nijerya ile İzlanda karşılaşacak.



REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜN

Arjantin ile İzlanda arasında geride kalan 4 maça bakıldığında Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Oynanan müsabakaların 2'sini Arjantin kazanırken, Hırvatistan'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Arjantin 5 gol atarken, Hırvatistan 3 kez fileleri havalandırdı.

İLK MAÇTA GOL YOK

İki takım arasındaki rekabetin ilk maçından gol sesi çıkmadı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 4 Haziran 1994'te oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Rekabetin ikinci karşılaşması ise ilk ve tek resmi maç olma özelliğini de taşıyor. Müsabaka, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998'deki Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. Arjantin, o mücadeleyi 1-0 kazandı.

Üçüncü maç ise İsviçre'nin Basel şehrinde 2006 yılında oynandı. Hırvatistan, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki son müsabaka ise 12 Kasım 2014'te İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Bu kez Arjantin, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.





ARJANTİN 79. MAÇINDA

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan Güney Amerika temsilcisi, Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar 78 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 85 gol gördü.

HIRVATİSTAN 18. KARŞILAŞMASINDA

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra yer aldığı 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 23 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.