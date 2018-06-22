Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kalırken, Nijerya, Hırvatistan'a mağlup olmuştu. 90 dakika oynanan maçın ikinci yarısı nefesleri kesti, sahada Ahmed Mus aşovu vardı! Leicester Cityli yıldız, rakip kaleye 3 şut çekti 2 gol attı! Nijerya sahadan 3 puanla ayrılırken gruptaki dengeleri de değiştirdi!



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Oldukça düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takım da rakip kale önünde tehlileki pozisyon üretmekte zorlandı.

21. dakikada Sağ taraftan Aron Gunnarsson'un ortasında top direk kaleye doğru yöneldi fakat kaleci Francis Uzoho topu tek yumruğuyla çelmeyi başardı ve top sol kanatta Birkir Bjarnason'nun önünde kaldı. Bjarnason, topu kontrol edip vuruşunu yaptı fakat Victor Moses'e çarpan top kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında gol olmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık eşitlikle gitti.





AHMED MUSA YILDIZLAŞTI!

Nijerya, ikinci yarıya hızlı başladı ve 49. dkaikada öne geçti! Kelechi Iheanacho'nun hızlı hücumla başlattığı kontra atakta topu sağ kanatta bindirme yapan Victor Moses'e verdi, Victor Moses'in ceza sahasına yaptığı ortayı Ahmed Musa topu önce kontrol eti ve sonra vuruşunu yaparak Nijerya'yı öne geçiren golü attı. Bu golle Ahmed Musa 3 golle Dünya Kupaları'nda Nijerya adına en fazla gol atan oyuncu ünvanını aldı!







VAR VERDİRDİ, SIGURDSSON KAÇIRDI!

80. dakikada ceza Sahasında Tyronne Ebuehi'nin Alfred Finnbogason'a müdahalesini önce faul olmadığına karar veren hakem Matthew Conger itirazlardan sonra VAR sistemine başvurdu ve pozisyonu tekrar feğerlendiren hakem Matthew Conger penaltı noktasını gösterdi. İzlanda'da topun başına geçen Gylfi Sigurdsson penaltı atışını kaçırdı! Penaltı Vuruşunda topun dibine giren Gylfi Sigurdsson kaleciyi ters köşe yapmasına rağmen topu dışarıya attı.





İzlanda, 88. dakikada gole çok yaklaştı: Gylfi Sigurdsson'un ara pasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Alfred Finnbogason vurunu yaptı fakat kaleci Francis Uzoho topa sahip oldu.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Nijerya, sahadan 2-0'lı kgalibiyetle ayrıldı.