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Şike mücadelemize devam edeceğiz

Şike mücadelemize devam edeceğiz
'un ve ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu şike mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Bülbüloğlu, "Biz bu durumu CAS'a taşıdık. Gerekli olan 40 bin Euro'luk harcı da yatırdık. Bu davanın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.
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