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kimdir? Natalya Nemchinova porno mı? 'na damga vurdu

'da düzenlenen 2018 'nın açılış karşılaşmasında kameralara takılan ve güzelliğiyle büyüleyen güzelin, olduğu ortaya çıktı. Dünya Kupası'na damga vuran sarışın +18 çıktı. Rus taraftar hakkında tüm bilgiler burada! Dünya Kupası'nda sık sık tribünde yer alan ve porno yıldızı olduğu iddiasıyla gündeme gelen Natalya Nemchinova kimdir? Kaç yaşında? Dikkat çeken Rus taraftar sosyal medyada oldukça gündeme geldi, meraklılar Natalya Nemchinova kimdir? Gerçekten pornocu mu? Kaç yaşında? gibi sorulara cevap arıyor...

Natalya Nemchinova kimdir? Dünya Kupasına damga vuran sarışın +18 film yıldızı çıktı

hakkında tüm bilgiler burada! 'nda sık sık tribünde yer alan ve olduğu iddiasıyla gündeme gelen Natalya Nemchinova'nın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu 'da merakla araştırılıyor. Peki Natalya Nemchinova ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası renkli görüntülere ve şaşırtıcı olaylara da sahne oluyor. Kahin Kedi ve Kahin Keçi'nin maç tahminlerinin ardından şimdi de Dünya Kupası'nın en ateşli taraftarı unvanını alan Natalya Nemchinova'nın gerçekte porno oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak kupanın açılış maçı Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasında görüntülenen Natalya Nemchinova geçtiğimiz Salı günü Rusya - Mısır maçında stadyumdaki yerini aldı.

Her iki maçtada üzerinde Rusya yazılı sporcu sütyeni giyen Natalya Nemchinova'ya medya ve hayranları Dünya Kupası'nın en ateşli taraftarı adını verdi.

Natalya Nemchinova'nın geçmişine dair detayları irdeleyen bazı kişiler, ateşli taraftarın yetişkin filmlerinde oynadığını ve , Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi isimler kullandığını buldu.

RUS TARAFTAR NATALYA NEMCHİNOVA KİMDİR?

Sarışın güzel, Euro 2016 maçlarında da görülmüştü. 2007 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss Moscow seçilen Natalya'nın Fransa'daki turnuvada da ateşli bir taraftar olarak tribünlerdeki fotoğrafları paylaşıldı.

Genç kadının kim olduğunu merak eden hayranları sonunda kimliğine ulaşmayı başardı. Salı günü oynanan Rusya- Mısır maçında kameralar göğsündeki yaka kartına zum yapınca, güzel kadının Natalya Nemchinova isimli cinsel içerikli olduğu ortaya çıktı. Rus güzelin Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya ve Annabell gibi takma isimlerle filmlerde rol aldığı anlaşıldı.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 03:45
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