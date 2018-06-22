Dünya Kupası Nijerya-İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Nijerya-İzlanda maçı ile D Grubu'nda heyecan devam edecek. Dünya Kupası'na sürpriz bir başlangıç yapan İzlanda, Arjantin beraberliğinin ardından bu kez Nijerya karşısında galibiyeti hedefliyor. Diğer yandan hazırlık maçlarından bu yana pek olumlu sinyaller vermeyen Nijerya'ya ise bu maçta pek şans verilmiyor.

NİJERYA-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçları kapsamında Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. 21 Haziran Cuma günü TSİ 18.00'de Volgograd Arena'da oynanacak maçı Avustralyalı hakem Matt Conger yönetecek. Conger'in yardımcılıklarını ise Simon Lount ve Tevita Makasini yapacak. Nijerya-İzlanda maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

NİJERYA'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Turnuva öncesinde hazırlık performansı ile olumlu sinyaller vermeyen Nijerya turnuvaya beklendiği gibi kötü başladı. İlk maçında Hırvatistan'a karşı koyamayan ekip sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Maçta goller 32. dakikada Etebo (kendi kalesine) ve 71. dakikada Modric'ten geldi.

İZLANDA SÜRPRİZ YAPTI

Futbolun yükselen değerlerinden İzlanda ilk maçında Arjantin karşısında 1-1 beraberlik alarak önemli bir puanı hanesine yazdırdı. 19. dakikada Sergio Agüero'nun golüne engel olamayan takım, 23. dakikada Alfred Finnbogasson ile beraberliği yakaladı.

D GRUBU'NDA SON DURUM

Grupta ilk maçlar sonunda 3 puanı bulunan Hırvatistan ilk sırada yer alıyor. Birer puanı bulunan Arjantin ve İzlanda'nın 2. ve 3. sırayı paylaştığı grubun son sırasında ise Nijerya bulunuyor.