Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol bekini kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan medyası transferin her an gerçekleşebileceğini yazdı.
Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde Real Betis ile Bologna da ilgileniyor.
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