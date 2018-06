Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol bekini kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan medyası transferin her an gerçekleşebileceğini yazdı.

Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde Real Betis ile Bologna da ilgileniyor.