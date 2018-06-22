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'nin yeni sol beki Luca Antonelli! İtalyanlar duyurdu...

, 'ın İtalyan sol beki Luca Antonelli'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçenin yeni sol beki Luca Antonelli! İtalyanlar duyurdu...

, 'ın İtalyan sol bekini kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan medyası in her an gerçekleşebileceğini yazdı.

'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde ile Bologna da ilgileniyor.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 04:35
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