Keskin nişancı

DÜNYACA ünlü futbolcu Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, Rusya'daki Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz Milli Takımı'nda forma giydi. Maçlarda rakip kaleleri üç golle havalandırdı. Ronaldo, Fas'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın golünü de attı. Bu maç sırasında tribünde bir kadın dikkat çekti. Bu kadının Ronaldo'nun çocuklarının birinin annesi olan İspanyol Georgina Rodriguez olduğu öğrenildi. Genç kadının, sevgilisi sahaya çıktığında büyük tezahürat yaptığı gözlendi. Sürekli parmağındaki yüzüğü de yanındakilere ve sevgilisine işaret etti. Sol parmağındaki yüzüğün, Ronaldo'nun evlilik teklifi için aldığı iddia edildi. Cartier marka pırlanta yüzüğün değerinin ise 615 bin Euro olduğu kaydedildi. Genç kadının ayrıca sevgilisinin giydiği 7 numaralı Portekiz formasıyla statda taraftarları coşturduğu gözlemlendi. 33 yaşındaki Ronaldo, 24 yaşındaki Georgina, Madrid'deki muhteşem bir villada yaşıyor.
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin geçen yılın Kasım ayında Alara Martinez isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
KEÇİ İNADI
RUSYA'DA iki maçta 4 gol atarak yine büyük bir yıldız olduğunu gösteren Ronaldo, Arjantinli Messi'ye keçi mesajı yolladı. Barcelona'lı yıldız Messi, takımın sponsoru Adidas için "Keçi" ile poz verdi. Spor giyim Reklamda "tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen, "Greatest of All Times" ifadesinin kısaltması ve İngilizce "keçi" demek olan "GOAT" sözcüğü kullanıldı. Bu reklama Nike'la sahaya çıkan Ronaldo, kayıtsız kalmadı. İspanya ile 3-3 berabere kaldıkları maçta gollerin hepsini de o attı. Sevincini ise elini çenesine götürerek "Keçi" sakalı işareti yaptı. Adeta "Tüm zamanların en iyisi benim" diye haykırdı.
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin geçen yılın Kasım ayında Alara Martinez isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
KEÇİ İNADI
RUSYA'DA iki maçta 4 gol atarak yine büyük bir yıldız olduğunu gösteren Ronaldo, Arjantinli Messi'ye keçi mesajı yolladı. Barcelona'lı yıldız Messi, takımın sponsoru Adidas için "Keçi" ile poz verdi. Spor giyim Reklamda "tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen, "Greatest of All Times" ifadesinin kısaltması ve İngilizce "keçi" demek olan "GOAT" sözcüğü kullanıldı. Bu reklama Nike'la sahaya çıkan Ronaldo, kayıtsız kalmadı. İspanya ile 3-3 berabere kaldıkları maçta gollerin hepsini de o attı. Sevincini ise elini çenesine götürerek "Keçi" sakalı işareti yaptı. Adeta "Tüm zamanların en iyisi benim" diye haykırdı.
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