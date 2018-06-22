Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün Bahçeşehir Üniversitesi E-Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Bak burada bilgisayarın başına geçti ve "League of Legends" oyununu oynadı. E-Spor Federasyonu'nun kurarak faydalı bir hamle yaptıklarını belirten Bak, "Ekim ayında Teknoloji Olimpiyatları düzenlemek istiyoruz. Bunun önemli bir kısmı E-Spor olacak ve dereceye girenlere ödüller vereceğiz" dedi.
Hedefimiz teknoloji olimpiyatı düzenlemek
Etiketler: Osman Aşkın Bak , Bahçeşehir Üniversitesi
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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