PSV, düzenleyeceği basın toplantısında Cocu'nun takımdan ayrıldığını duyuracakBeinsports'un haberine göre PSV 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Cocu ile yollarını ayırdığını açıklayacak.
Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Etiketler: Fenerbahçe , PSV
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