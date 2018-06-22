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'ye müjde! Cocu'yu resmen açıklıyor!

Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu!
, düzenleyeceği basın toplantısında Cocu'nun takımdan ayrıldığını duyuracakBeinsports'un haberine göre PSV 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Cocu ile yollarını ayırdığını açıklayacak.





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  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:59
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