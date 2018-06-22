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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ile 'nda heyecan devam ediyor. 2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de... İsviçre bu kez 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, "Sırbistan-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

Dünya Kupası Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İki takım arasındaki karşılaşma Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden 3 puanla lider durumda bulunurken, ile 1-1 berabere kalan 1 puana sahip.

SON MAÇ YUGOSLAVYA DÖNEMİNDE

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.

SIRBİSTAN'IN KUPA GEÇMİŞİ

dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak.

Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.

İSVİÇRE 35. MAÇINDA

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak.

Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 03:19
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