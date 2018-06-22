Dünya Kupası maç programı - 22 Haziran Cuma günü hangi maçlar var?

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, D ve E gruplarında 22 Haziran Cuma günü oynanacak 3 maçla devam edecek. Bu iki grupta ikinci maçlar yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Günün ilk maçında E Grubu'nda Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.
Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor. Yarının ikinci maçında D Grubu'nda Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. Volgograd Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.
Bu maç öncesinde Nijerya'nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip. Günün son maçı ise Sırbistan ile İsviçre arasında olacak. E Grubu mücadelesi Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.
Günün ilk maçında E Grubu'nda Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.
Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor. Yarının ikinci maçında D Grubu'nda Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. Volgograd Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.
Bu maç öncesinde Nijerya'nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip. Günün son maçı ise Sırbistan ile İsviçre arasında olacak. E Grubu mücadelesi Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.
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