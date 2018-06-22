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maç programı - Cuma günü hangi maçlar var?

'da düzenlenen 21. 'nda maçlar devam ediyor. Spor severler Cuma günü hangü maçlar var sorusunun cevabını arıyor. Peki cuma günü hangi ülke takımları maç yapacak? 22 Haziran Cuma günü D ve E gruplarında toplam üç maç oynanacak.

Dünya Kupası maç programı - 22 Haziran Cuma günü hangi maçlar var?
'nın ev sahipliği yaptığı 2018 'nda heyecan, D ve E gruplarında Cuma günü oynanacak 3 maçla devam edecek. Bu iki grupta ikinci maçlar yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Günün ilk maçında E Grubu'nda ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk maçında ile berabere kalan Brezilya'nın 1, 'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor. Yarının ikinci maçında D Grubu'nda ile İzlanda karşılaşacak. Volgograd Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.

Bu maç öncesinde Nijerya'nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip. Günün son maçı ise Sırbistan ile İsviçre arasında olacak. E Grubu mücadelesi Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 03:23
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