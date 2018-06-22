Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman? Hangi kanalda ve saat kaçta? (Dünya Kupası)

Neymarlı, Coutinholu kadrosuyla 2018 Rusya Dünya Kupası favorilerinden gösterilen Brezilya E Grubu 2. maçında Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan sambacılar rakibini yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında Sırbistan'a 1-0 yenilen Koska Rika ise Brezilya karşısında sürpriz arayacak. Brezilya, Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde yarın karşılaşacağı Kosta Rika'ya karşı oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı
Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Brezilya-Kosta Rika mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.
İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.
Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.
Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Kaleciler: Alisson, Ederson, Neto
Savunma: Dani Alves, Fagner, Rodrigo Caio, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.
Orta Saha: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca, Willian.
Forvetler: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Taison, Willian José.
BREZİLYA - KOSTA RİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Brezilya-Kosta Rika mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
BREZİLYA'DAN 10'DA 9
İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.
İLK RANDEVU 1956'DA
İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.
KOSTA RİKA'NIN TEK GALİBİYETİ 58 YIL ÖNCE
Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.
BREZİLYA 106. MAÇINDA
Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Alisson, Ederson, Neto
Savunma: Dani Alves, Fagner, Rodrigo Caio, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.
Orta Saha: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca, Willian.
Forvetler: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Taison, Willian José.
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