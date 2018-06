Dünya Kupası günlüğü

NORDİN

oyuncu, Portekiz maçı sonrası yapılan kontrollerde ilginç yanıtlar verdi. Amrabat, Portekiz maçı sonrası doktorlar tarafından kontrol edilirken,maçında başına aldığı darbenin yanı sıra maçı da hatırlamadığını söyledi.kafa travması teşhisini onaylasa da Amrabat'ın tüm tedbirler alınmadan Portekiz maçına çıkması medyada gündem oldu ve çok tartışıldıkadınlarınstadyumdabuyana ilk kezmaç izlemesidamga vurdu.Konuyla ilgiliresmi twitterhesabındanbir mesaj yayınlayankaptanıifadelerini kullandı.formasıyla sezonu tamamlayan ancakkadrosunda yer almayanbaşarılı performansı hakkında konuştu."Çok iyi oynuyoruz. Starımız yok ama çok iyi takımız. Bu takım şampiyon bile olabilir" dedi.yayıncısı, tarihinde ilkkez bir turnuva maçı için bir kadını görevlendirdi.Tarihi bir an olarak gösterilenatama sonrasımaçını yorumlayan, izleyenlerdentam not almayı başardı.ayrıcakadınfutbolcusuda stüdyo yorumcusuolarak kullanıyor.Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, " Mesut Özil 'den elinizi çekin. Dünya Kupası 'nda takım olarak önemli rol almak istiyorsaken önemli oyunculardan biri, hatta en önemlisi" dedi. Hamann, "Her şey iyi giderse herkes mutlu, kötü giderse Mesut suçlu." değerlendirmesinde bulundu.Mesut Özil'e Meksika maçı sonrası eleştiriler gelmişti.