Dünya Kupası günlüğü

NORDİN AMRABAT GRUPTAKİ İLK MAÇI HATIRLAMIYOR
Faslı oyuncu Nordin Amrabat, Portekiz maçı sonrası yapılan kontrollerde ilginç yanıtlar verdi. Amrabat, Portekiz maçı sonrası doktorlar tarafından kontrol edilirken, İran maçında başına aldığı darbenin yanı sıra maçı da hatırlamadığını söyledi.
OYNAMASI DOĞRU MUYDU!
Doktorlar kafa travması teşhisini onaylasa da Amrabat'ın tüm tedbirler alınmadan Portekiz maçına çıkması medyada gündem oldu ve çok tartışıldı
SERGİO RAMOS'TAN İRANLI KADINLARA DESTEK GELDİ
Tahran'da kadınların stadyumda 1979'dan bu yana ilk kez maç izlemesi damga vurdu. Konuyla ilgili resmi twitter hesabından bir mesaj yayınlayan İspanya kaptanı Sergio Ramos, "Bu gecenin kazananı onlar. Umarım birçoğunun öncüsü olur" ifadelerini kullandı.
NEUSTADTER: RUSYA KUPAYI KAZANABİLİR
Fenerbahçe formasıyla sezonu tamamlayan ancak Rusya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Roman Neustadter, Rusya'nın başarılı performansı hakkında konuştu.
STARIMIZ YOK AMA ÇOK İYİYİZ
Neustadter, "Çok iyi oynuyoruz. Starımız yok ama çok iyi takımız. Bu takım şampiyon bile olabilir" dedi.
BBC'DEN KUPAYA KADIN YORUMCU
İngiltere'nin 2018 Dünya Kupası yayıncısı BBC, tarihinde ilk kez bir turnuva maçı için bir kadını görevlendirdi. Tarihi bir an olarak gösterilen atama sonrası Portekiz-Fas maçını yorumlayan Vicki Sparks, izleyenlerden tam not almayı başardı. BBC kanalı ayrıca Arsenal'in kadın futbolcusu Alex Scott'ı da stüdyo yorumcusu olarak kullanıyor.
DİETMAR HAMANN'DAN MESUT ÖZİL'E DESTEK
Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, "Mesut Özil'den elinizi çekin. Dünya Kupası'nda takım olarak önemli rol almak istiyorsak Mesut en önemli oyunculardan biri, hatta en önemlisi" dedi. Hamann, "Her şey iyi giderse herkes mutlu, kötü giderse Mesut suçlu." değerlendirmesinde bulundu.
Mesut Özil'e Meksika maçı sonrası eleştiriler gelmişti.
Faslı oyuncu Nordin Amrabat, Portekiz maçı sonrası yapılan kontrollerde ilginç yanıtlar verdi. Amrabat, Portekiz maçı sonrası doktorlar tarafından kontrol edilirken, İran maçında başına aldığı darbenin yanı sıra maçı da hatırlamadığını söyledi.
OYNAMASI DOĞRU MUYDU!
Doktorlar kafa travması teşhisini onaylasa da Amrabat'ın tüm tedbirler alınmadan Portekiz maçına çıkması medyada gündem oldu ve çok tartışıldı
SERGİO RAMOS'TAN İRANLI KADINLARA DESTEK GELDİ
Tahran'da kadınların stadyumda 1979'dan bu yana ilk kez maç izlemesi damga vurdu. Konuyla ilgili resmi twitter hesabından bir mesaj yayınlayan İspanya kaptanı Sergio Ramos, "Bu gecenin kazananı onlar. Umarım birçoğunun öncüsü olur" ifadelerini kullandı.
NEUSTADTER: RUSYA KUPAYI KAZANABİLİR
Fenerbahçe formasıyla sezonu tamamlayan ancak Rusya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Roman Neustadter, Rusya'nın başarılı performansı hakkında konuştu.
STARIMIZ YOK AMA ÇOK İYİYİZ
Neustadter, "Çok iyi oynuyoruz. Starımız yok ama çok iyi takımız. Bu takım şampiyon bile olabilir" dedi.
BBC'DEN KUPAYA KADIN YORUMCU
İngiltere'nin 2018 Dünya Kupası yayıncısı BBC, tarihinde ilk kez bir turnuva maçı için bir kadını görevlendirdi. Tarihi bir an olarak gösterilen atama sonrası Portekiz-Fas maçını yorumlayan Vicki Sparks, izleyenlerden tam not almayı başardı. BBC kanalı ayrıca Arsenal'in kadın futbolcusu Alex Scott'ı da stüdyo yorumcusu olarak kullanıyor.
DİETMAR HAMANN'DAN MESUT ÖZİL'E DESTEK
Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, "Mesut Özil'den elinizi çekin. Dünya Kupası'nda takım olarak önemli rol almak istiyorsak Mesut en önemli oyunculardan biri, hatta en önemlisi" dedi. Hamann, "Her şey iyi giderse herkes mutlu, kötü giderse Mesut suçlu." değerlendirmesinde bulundu.
Mesut Özil'e Meksika maçı sonrası eleştiriler gelmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.