Messi'li Arjantin'e büyük darbe... Dünya Kupası'nın favori takımları arasında gösterilen Tangocular, D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Hızlı başlayan maçta, ilk yarıda her iki takım da pozisyonlar bulsa da devre 0-0 sona erdi.
CABALLERO'DAN BÜYÜK HATA
53. dakikada Arjantin kalecisi Cabellero'nun büyük hatası sonucu topu ağlara yollayan Rebic, Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla Modric, durumu 2-0'a getirdi.
SON SÖZÜ RAKİTİC SÖYLEDİ
90+1'de sahneye çıkan Rakitic, Hırvatistan'ı 3-0 öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Hırvatistan puanını 6 yaptı ve son 16'ya kalmayı garantiledi. 1 puanda kalan Arjantin ise işini zora soktu.
CABALLERO'DAN BÜYÜK HATA
53. dakikada Arjantin kalecisi Cabellero'nun büyük hatası sonucu topu ağlara yollayan Rebic, Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla Modric, durumu 2-0'a getirdi.
SON SÖZÜ RAKİTİC SÖYLEDİ
90+1'de sahneye çıkan Rakitic, Hırvatistan'ı 3-0 öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Hırvatistan puanını 6 yaptı ve son 16'ya kalmayı garantiledi. 1 puanda kalan Arjantin ise işini zora soktu.
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