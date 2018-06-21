Sezon ortasında Inter'den kiralanan ve sergilediği performansla Fatih Terim'in bonservisinin alınmasını istediği Nagatomo için G.Saray mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Galatasaray, Japon sol beki ile de her konuda el sıkıştı. Galatasaray yönetimi, Nagatomo'ya bir diğer beki Mariano'nun ücretini önerdi. Japon sol bek Mariano gibi yıllık 2,3 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli oyuncu Dünya Kupası'nda başarılı bir grafik çiziyor.
Yuto Nagatomo’ya 2.3 milyon Euro
Etiketler: Fatih Terim , Dünya Kupası , Galatasaray , YUTO NAGATOMO
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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