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’ya 2.3 milyon Euro

Yuto Nagatomo’ya 2.3 milyon Euro
Sezon ortasında Inter'den kiralanan ve sergilediği performansla 'in bonservisinin alınmasını istediği Nagatomo için G.Saray mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan , Japon sol beki ile de her konuda el sıkıştı. Galatasaray yönetimi, Nagatomo'ya bir diğer beki Mariano'nun ücretini önerdi. Japon sol bek Mariano gibi yıllık 2,3 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli oyuncu 'nda başarılı bir grafik çiziyor.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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