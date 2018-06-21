Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelen Uruguay rakibini 1-0 mağlup etti. Puanını 6'ya çıkaran Uruguay böylelikle Rusya'nın ardından A Grubu'ndan son 16 turuna yükselen ikinci takım olmayı başardı. Uruguay'a Suudi Arabistan karşısında galibiyeti getiren tek golü 23'te Suarez attı.
Uruguay son 16 biletini kaptı
A Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan’ı Suarez’in golüyle mağlup eden Uruguay, 2’de 2 yaptı ve adını son 16’ya yazdırdı...
Etiketler: Suudi Arabistan , Dünya Kupası , Uruguay , Rusya
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.