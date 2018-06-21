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son 16 biletini kaptı

A Grubu ikinci maçında ’ı Suarez’in golüyle mağlup eden , 2’de 2 yaptı ve adını son 16’ya yazdırdı...

Uruguay son 16 biletini kaptı
Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya gelen rakibini 1-0 mağlup etti. Puanını 6'ya çıkaran Uruguay böylelikle 'nın ardından A Grubu'ndan son 16 turuna yükselen ikinci takım olmayı başardı. Uruguay'a Suudi Arabistan karşısında galibiyeti getiren tek golü 23'te Suarez attı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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